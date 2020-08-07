ВК "Тюмень-ТюмГУ" определился с тренерским составом

| Фото: ВК «Тюмень» во Вконтакте | Фото: ВК «Тюмень» во Вконтакте

Волейбольный клуб "Тюмень-ТюмГУ" определился с тренерским и административным составом на предстоящий сезон, сообщает пресс-служба клуба.

Старшим тренером команды стала воспитанница тюменского волейбола Наталья Чумакова. Помогать ей будет Наталья Васильченко. Именно под ее руководством сибирские девушки играли на протяжении двух последних сезонов.

На должности тренера-статистика остался Виталий Орлов. Новым массажистом команды стал Евгений Хмара. Последние годы он работал в системе клуба, но в мужской дружине "Тюмень". На должности начальника команды продолжит трудиться Владимир Архипов.

Сибирячки в предстоящем сезоне сыграют в высшей лиге "А" российского чемпионата.