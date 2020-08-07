Приставы помогли ликвидировать приют для животных в тюменской квартире

| Фото: r72.fssp.gov.ru | Фото: r72.fssp.gov.ru

Судебные приставы в Тюмени помогли ликвидировать приют для животных в квартире многоэтажного жилого дома областного центра.

На шум и запахи из переполненной животными квартиры пожаловался сосед. Кроме восьми собак и девяти кошек, в помещении находились клетки с голубями на балконе и подоконниках. При этом в квартире не было ни дивана, ни кровати.

По закону хозяйке был дан срок на исполнение решения суда. Тюменка уверила пристава, что ее сын построил дом и она перевезет туда всех животных и исполнила свое обещание.