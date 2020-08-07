Тюменские следователи ищут возможных жертв насильника

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

33-летнему жителю Тюмени предъявлено обвинение в покушении на изнасилование, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, ночью 1 августа в многоквартирном доме по ул. Червишевский тракт тюменец подкараулил и попытался изнасиловать женщину. Злоумышленника застал сожитель потерпевшей.

Насильник был задержан и заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Следователи обращаются с просьбой к женщинам, пострадавшим от противоправных действия обвиняемого, обращаться в отдел по Калининскому округу по адресу ул. Луначарского д. 57, или по телефонам (3452) 43-47-33, 42-05-57.