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Наркокурьера из Новосибирска осудили в Тюмени

Происшествия, 18:47 07 августа 2020

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Семь лет колонии получил житель Новосибирска за покушение на сбыт более двух килограмм "синтетики", сообщает прокуратура Тюменской области.

Суд установил, что 45-летний мужчина в марте 2020 года забрал из тайников в Тюменском районе наркотики для сбыта Новосибирске. Его автомобиль был остановлен на посту полиции. При досмотра машины в багажнике были обнаружены наркотические средства.

Суд назначил подсудимому семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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# наркотики , суд , Тюменский район

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