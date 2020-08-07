Наркокурьера из Новосибирска осудили в Тюмени

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Семь лет колонии получил житель Новосибирска за покушение на сбыт более двух килограмм "синтетики", сообщает прокуратура Тюменской области.

Суд установил, что 45-летний мужчина в марте 2020 года забрал из тайников в Тюменском районе наркотики для сбыта Новосибирске. Его автомобиль был остановлен на посту полиции. При досмотра машины в багажнике были обнаружены наркотические средства.

Суд назначил подсудимому семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.