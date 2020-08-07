Прокуратура проверит незаконную деятельность детских батутов в Тюмени

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Прокуратура Тюменской области организует проверку деятельности аттракционов и объектов рекреационно-развлекательного назначения в Тюмени по обращению жителей.

Об этом рассказала в ходе интернет-конференции на сайте информационного агентства "Тюменская линия" старший помощник прокурора Тюменской области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Анна Петрова.

Она напомнила, что в режиме повышенной готовности в Тюменской области деятельность аттракционов, включая детские батуты, приостановлена до 16 августа. Однако от тюменцев поступают обращения, что батуты то и дело появляются в городе.

"Если вы видите, что кто-то ведет такую деятельность вопреки установленному запрету, необходимо обратиться в органы прокуратуры либо в отдел полиции, управы административных округов или в администрацию Тюмени. Мы обязательно примем меры, нарушителей ждет административная ответственность ", - отметила Анна Петрова.

Евгения Шевцова