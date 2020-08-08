Пъяный селянин грозился зарубить своего пасынка
Подозреваемого в угрозе убийством задержали сотрудники полиции Юргинского района. Местный житель напал на своего пасынка с топором, сообщает УМВД Тюменской области.
Местный житель 2001 года рождения обратился в отделение полиции с заявлением о том, что ему угрожают убийством.
Стражи правопорядка задержали подозреваемого, 35-летнего, безработного отчима молодого человека. Как рассказал селянин, его отчим употребляет спиртное и часто занимает у него деньги, которые не возвращает.
Из-за этого между ними и возникла ссора. Отчим, вооружившись топором, стал угрожать пасынку расправой. Возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством".