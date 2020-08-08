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Пъяный селянин грозился зарубить своего пасынка

Происшествия, 15:13 08 августа 2020

УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

Подозреваемого в угрозе убийством задержали сотрудники полиции Юргинского района. Местный житель напал на своего пасынка с топором, сообщает УМВД Тюменской области.

Местный житель 2001 года рождения обратился в отделение полиции с заявлением о том, что ему угрожают убийством.

Стражи правопорядка задержали подозреваемого, 35-летнего, безработного отчима молодого человека. Как рассказал селянин, его отчим употребляет спиртное и часто занимает у него деньги, которые не возвращает.

Из-за этого между ними и возникла ссора. Отчим, вооружившись топором, стал угрожать пасынку расправой. Возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством".

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# уголовное дело , угроза убийством , Юргинский район

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