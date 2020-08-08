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В Тюменском районе сельхозпредприятия увеличивают выпуск продукции

Экономика, 13:24 08 августа 2020

rskrf.ru | Фото: rskrf.ru

Сельхозпредприятия Тюменского района начали наращивать выпуск продукции. Об этом рассказал заместитель начальника управления АПК администрации района Валерий Герасимов.

"Можно сказать, что самый сложный период наши аграрные производства миновали. Кому-то пришлось искать новых потребителей, другим менять линейку продукции. По отраслям ситуация различна, в молочном животноводстве стадо у нас сократилось, но надои с одной коровы растут. Постепенно выходит на прошлогодний уровень единственный в области кролиководческий комплекс "Рощинский". Производство яиц стабильно, на "Боровской птицефабрике имени Созонова" провели большую реконструкцию и переселили птицу в новые корпуса. По мясу стабильная прибавка. Здесь в лидерах "Тюменский бройлер", которому к тому же удалось серьезно обновить ассортимент", - уточнил он.

В частности, как пишет пресс-служба главы Тюменского района, в июле на этой птицефабрике зафиксировали рекордный показатель по продажам продуктов, предназначенных для детей - 19 тонн в месяц.

"Хотя изначально мы рассчитывали на продажи в районе 5-6 тонн в месяц, а по факту увеличили их в 3,5 раза, - говорит директор птицефабрики "ПРОДО Тюменский бройлер" Оксана Величко. - Учитывая тенденции рынка, птицеводческие предприятия все больше развивают продажи продукции глубокой переработки: кулинарные полуфабрикаты, котлеты, продукты для запекания. Современные ритмы жизни и деловая занятость хозяек способствует принятию нового ассортимента".

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