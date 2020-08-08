В Тюменском районе сельхозпредприятия увеличивают выпуск продукции
Сельхозпредприятия Тюменского района начали наращивать выпуск продукции. Об этом рассказал заместитель начальника управления АПК администрации района Валерий Герасимов.
"Можно сказать, что самый сложный период наши аграрные производства миновали. Кому-то пришлось искать новых потребителей, другим менять линейку продукции. По отраслям ситуация различна, в молочном животноводстве стадо у нас сократилось, но надои с одной коровы растут. Постепенно выходит на прошлогодний уровень единственный в области кролиководческий комплекс "Рощинский". Производство яиц стабильно, на "Боровской птицефабрике имени Созонова" провели большую реконструкцию и переселили птицу в новые корпуса. По мясу стабильная прибавка. Здесь в лидерах "Тюменский бройлер", которому к тому же удалось серьезно обновить ассортимент", - уточнил он.
В частности, как пишет пресс-служба главы Тюменского района, в июле на этой птицефабрике зафиксировали рекордный показатель по продажам продуктов, предназначенных для детей - 19 тонн в месяц.
"Хотя изначально мы рассчитывали на продажи в районе 5-6 тонн в месяц, а по факту увеличили их в 3,5 раза, - говорит директор птицефабрики "ПРОДО Тюменский бройлер" Оксана Величко. - Учитывая тенденции рынка, птицеводческие предприятия все больше развивают продажи продукции глубокой переработки: кулинарные полуфабрикаты, котлеты, продукты для запекания. Современные ритмы жизни и деловая занятость хозяек способствует принятию нового ассортимента".