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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Мошеннница выманила у селянина около пятидесяти тысчяч рублей

Происшествия, 16:49 08 августа 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Житель Омутинского попался на уловку мошенницы и лишился более 48 тыс. рублей, сообщает УМВД Тюменской области.

Оперативники выяснили, что мужчине позвонила неизвестна с незнакомого абонентского номера. Женщина представилась сотрудником банка и пояснила, что в их офис от имени мужчины поступила заявка на оформление кредита на 150 тыс. рублей.

Выяснив, что никакой заявки селянин не отправлял, звонившая предложила ему переговорить с сотрудником службы безопасности банка, чтобы предотвратить факт мошенничества.

Далее разговор вел "сотрудник службы безопасности банка", который, узнав, что у мужчины имеется несколько счетов, предложил все сбережения перевести на одну банковскую карту.

Затем, не прерывая разговор, попросил скачать и установить на свой смартфон мобильное приложение, якобы для облегчения операции. Выполнив все рекомендации лже-сотрудников, мужчина получил уведомление, что с его банковского счета списаны деньги.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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# мошеничество , уголовное дело

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