Ко Дню физкультурника тюменцы посадили дубовую аллею

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Ко Дню физкультурника тюменские спортсмены посадили дубовую аллею, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Праздничная акция, посвященная 81-й годовщине Всероссийского дня физкультурника, прошла в Спортивном сквере.

Поприветствовали гостей праздника начальник отдела по спорту департамента по спорту и молодежной политике Сергей Борисевич и заслуженный мастер спорта СССР, призер Олимпийских игр Владимир Чебоксаров.

Открыли торжественное мероприятие церемонией награждения. Благодарности администрации города за спортивные достижения и плодотворный труд по пропаганде здорового образа жизни были вручены сотрудникам учреждений, подведомственных городскому департаменту по спорту и молодежной политике.

Кульминацией праздничного события стала высадка восьми дубов, которые являются символом огромной жизненной силы, мужества, стойкости и долголетия. Каждый из этих молодых саженцев в будущем украсит наш город, превратившись в сильных и могучих великанов.