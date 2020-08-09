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Тюменских школьников зовут на конкурс "На старт, экоотряд!"

Общество, 17:47 09 августа 2020

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Принять участие в конкурсе "На старт, экоотряд!" предлагают школьникам Тюменской области.

Как сообщили в региональном отделении Российского движения школьников, прием заявок на участие продлили до 25 августа. Ребята могут представить проекты в двух направлениях.

Там, в направлении "Экологическое исследование" принимаются работы, посвященные изучению экологического состояния окружающей среды или соотношения между различными ее параметрами.

Участникам направления "Природоохранный проект" предлагается представить проект, направленный на решение какой-либо экологической задачи.

Итоги конкурса подведут с 26 августа по 6 сентября. В октябре 2020 года пройдет финальное мероприятие. Экоотряды-победители, набравшие наибольшее количество баллов, станут участниками финала Всероссийского проекта "Экотренд".

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте рдш.рф. Прочитать описание и подать заявку и загрузить материалы можно по ссылке.

Любовь Голышева

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# конкурс , Российское движение школьников , экология

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