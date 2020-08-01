Поэты, музыканты и барды Тобольска устроили концерт на свежем воздухе

| Фото: департамент по культуре и туризму администрации Тобольска | Фото: департамент по культуре и туризму администрации Тобольска

Поэты, музыканты и барды устроили для жителей Тобольска литературно-музыкальный вечер в Саду Ермака. Его инициатором выступила тобольская поэтесса Нина Староненко. Организатор вечера - департамент по культуре и туризму администрации Тобольска.

"У нас на протяжении июля по выходным проходят атмосферные мероприятия для тех, кто просто пришел прогуляться по саду. Обычно это, детские игровые программы, бесконтактные и атмосферный вокал, в этот раз был литературно-музыкальный вечер", - рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в городском департаменте культуры.

Участников творческого вечера приветствовал глава Тобольска. За высокие творческие достижения и личный вклад в развитие культуры города Максим Афанасьев вручил благодарственное письмо руководителю литературно-музыкального центра "Созвездие Кассиопея", поэту Нине Староненко. Благодарность в адрес музыкантов, поэтов города адресовала и заместитель директора школы №9, депутат Тобольской городской думы Татьяна Орлова.

Тобольские артисты в этот вечер выступали с песнями и стихами собственного сочинения, исполняли знаменитые произведения. Среди выступающих были: Нина Староненко, Марина Демидова, Александр Колдырев, Надежда Атабиева, Александра Морозова, Светлана Шонохова, вокалисты ВИА "Горизонт" и другие. В концерте приняли участие и победитель международных фестивалей Мария Ронжина, победитель творческих конкурсов Анастасия Дементьева, призер региональных фестивалей Артем Куцун.

Амфитеатр Сада Ермака собрал немало зрителей. Артисты дарили тоболякам свое творчество, обеспечили хорошее настроение, приятную атмосферу.

Как заметили сотрудники департамента по культуре и туризму администрации Тобольска, литературно-музыкальные вечера в Саду Ермака продолжатся в августе и сентябре, при наличии хорошей погоды.

Анжела Лебедева