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Капитан ВК "Тюмень" стал ассистентом главного тренера

Спорт, 14:25 11 августа 2020

ВК "Тюмень" (архив) | Фото: ВК "Тюмень" (архив)

Игрок, капитан ВК "Тюмень" Андрей Максимов вошел в тренерский штаб "Тюмени", сообщает пресс-служба волейбольной дружины.

Андрей Максимов недавно завершил карьеру игрока. В сезоне 2018-2019 годов был капитаном "Тюмени". А большую часть спортивной карьеры провел в клубах суперлиги. Выступал за "Югру-Самотлор" из Нижневартовска, сургутскую "Газпром-Югру" и уфимский "Урал". Андрей Максимов – чемпион мира и Европы среди молодежных команд.

Теперь тренерский штаб "Тюмени" окончательно сформирован. Помимо Шульги и Максимова, в него входит статистик Игорь Прохоров. Массажистом дружины стала Елена Антипина. На должности начальника команды продолжит работу Евгений Деменский.

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# Андрей Максимов , волейбол , капитан

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