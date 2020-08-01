Капитан ВК "Тюмень" стал ассистентом главного тренера

| Фото: ВК "Тюмень" (архив) | Фото: ВК "Тюмень" (архив)

Игрок, капитан ВК "Тюмень" Андрей Максимов вошел в тренерский штаб "Тюмени", сообщает пресс-служба волейбольной дружины.

Андрей Максимов недавно завершил карьеру игрока. В сезоне 2018-2019 годов был капитаном "Тюмени". А большую часть спортивной карьеры провел в клубах суперлиги. Выступал за "Югру-Самотлор" из Нижневартовска, сургутскую "Газпром-Югру" и уфимский "Урал". Андрей Максимов – чемпион мира и Европы среди молодежных команд.

Теперь тренерский штаб "Тюмени" окончательно сформирован. Помимо Шульги и Максимова, в него входит статистик Игорь Прохоров. Массажистом дружины стала Елена Антипина. На должности начальника команды продолжит работу Евгений Деменский.