Пассажир большегруза погиб в аварии на улице Федюнинского в Тюмени

| Фото: скриншот со стрима телеканала "Тюменское время" | Фото: скриншот со стрима телеканала "Тюменское время"

Пассажир большегруза погиб в ДТП на ул. Федюнинского в Тюмени 11 августа. Машина въехала в отбойник, от удара мужчина вылетел в окно.

"Ранее на дороге произошло ДТП без пострадавших. Водители притормаживали. Но водитель большегруза по каким-то причинам не успел затормозить. Машину занесло, она въехала в отбойник. Мужчина вылетел через лобовое стекло", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

На месте работали сотрудники скорой помощи, но они не смогли спасти мужчину. Личность погибшего устанавливается.

Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, водитель грузовой машины подсадил к себе пассажира в Абатском районе. Всю дорогу они употребляли спиртное. 56-летний водитель был в состоянии опьянения. Показания алкотестера составили 0,82 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

"Сотрудники ДПС предпринимают меры по скорейшему проведению всех административных процедур, чтобы убрать перекрывший дорогу большегруз и восстановить движение", — добавила Анжела Борисова.

Инна Пахомова