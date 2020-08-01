Александр Моор: региональный бюджет при любой ситуации сохранит социальные обязательства

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Прогноз по объему выпадающих доходов из бюджета Тюменской области сделал губернатор Александр Моор во время онлайн-пресс-конференции 12 августа.

Отвечая на вопрос журналистов, он напомнил, что около 70% налоговых поступлений в региональную казну – это налог на прибыль и он зависит от конъюнктуры рынка, от цены на нефть и от курса рубля.

"Вы помните, что весной была ситуация, когда цена на нефть на бирже была даже отрицательной, продавец был готов заплатить покупателю, лишь бы он ее забрал. Сейчас будем надеяться, что ситуация стабилизировалась. Если исходить из того, что курс и цена на нефть останутся на том же уровне, мы недополучим около 20 процентов планового дохода, это почти 36 миллиардов рублей. Если конъюнктура рынка будет меняться в позитивную сторону, сумма выпадающих доходов будет уменьшаться", - пояснил глава региона.

Александр Моор подчеркнул, что при любых обстоятельствах в бюджете будут сохранены все социальные обязательства, все мероприятия под эгидой нацпроектов и поручений президента РФ. С точки зрения корректив правительство Тюменской области будет рассматривать программу капитальных вложений.

"Окончательное решение о корректировке бюджета мы будем принимать осенью, но это не значит, что мы полностью откажемся от каких-то проектов – мы перенесем их реализацию на позднее время, на следующие годы", - сообщил он.

По словам губернатора, компенсация выпадающих доходов из-за снижения доходной базы из федерального бюджета Тюменской области не полагается. Поддержку из государственной казны в рамках противоэпидемических мероприятий субъект уже получал.

Дарья Казакова