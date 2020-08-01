Инфекционный госпиталь в Новом Уренгое готов наполовину

| Фото: администрация Нового Уренгоя во ВКонтакте | Фото: администрация Нового Уренгоя во ВКонтакте

Очередной этап строительства инфекционного госпиталя завершается в Новом Уренгое. Здание готово на 50%. На объекте в две смены трудятся 170 человек, сообщает администрация города.

Рабочие возвели металлические конструкции, практически закрыли контур здания. Строители уже приступили к монтажу кровли и обустройству инженерных сетей. По информации подрядчика, все идет без сбоев.

| Фото: администрация Нового Уренгоя во ВКонтакте | Фото: администрация Нового Уренгоя во ВКонтакте

Медицинский корпус на 200 мест возводят по поручению губернатора округа Дмитрия Артюхова. Проект типовой, подобные сооружения успешно работают во многих городах России. Здание новоуренгойского госпиталя будет адаптировано к климату Крайнего Севера.