  • 13 августа 202013.08.2020четверг
  • USD73,2351
    EUR85,9560
  • В Тюмени 14..16 С 3 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

У 65 человек выявлен COVID-19 в Тюменской области за сутки

Общество, 12:47 13 августа 2020

www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

65 случаев коронавирусной инфекции подтвердилось в Тюменской области 12 августа. Всего в России за сутки выявлено 5 тыс. 57 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб 13 августа.

В 26,3% случаев заболевшие не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 124 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 6 тыс. 98 человек.

По числу новых случаев лидирует Москва - 692, Свердловская область - 162, Санкт-Петербург - 160.

В Ханты-Мансийском автономном округе 108 заболевших, на Ямале - 91, в Челябинской области - 84, в Курганской области - 17.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 907 тыс. 758 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 тыс. 384 летальных исхода, выздоровели 716 тыс. 396 человек.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:16 13.08.2020Лесные пожары ликвидируют в Уватском и Абатском районах
14:05 13.08.2020Онлайн-викторину к 76-летию Тюменской области подготовила научная библиотека
13:54 13.08.2020Десять партий хлеба забраковал тюменский Роспотребназор
13:32 13.08.2020Тюменка лишилась элитной квартиры в счет долга