У 65 человек выявлен COVID-19 в Тюменской области за сутки

| Фото: www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

65 случаев коронавирусной инфекции подтвердилось в Тюменской области 12 августа. Всего в России за сутки выявлено 5 тыс. 57 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб 13 августа.

В 26,3% случаев заболевшие не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 124 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 6 тыс. 98 человек.

По числу новых случаев лидирует Москва - 692, Свердловская область - 162, Санкт-Петербург - 160.

В Ханты-Мансийском автономном округе 108 заболевших, на Ямале - 91, в Челябинской области - 84, в Курганской области - 17.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 907 тыс. 758 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 тыс. 384 летальных исхода, выздоровели 716 тыс. 396 человек.