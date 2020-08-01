В Тюменской области 207 человек выздоровели после COVID-19 за сутки

www.mos.ru, Е.Самарин www.mos.ru, Е.Самарин

207 человек в Тюменской области выздоровели после COVID-19 за минувшие сутки. Всего за весь период пандемии выписаны из больниц 6 тыс. 242 человека. Такие данные публикует региональный оперативный штаб 12 августа.

Новых случаев заболевания коронавирусной инфекций за сутки зафиксировано 64. К этому же числу относятся и восемь детей.

В больницах региона 15 пациентов подключены к ИВЛ. 1 тыс. 94 человека остаются под медицинским наблюдением. 3 тыс. 173 человека находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 28 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.