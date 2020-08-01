Тюменские инициативы поддержки делового климата одобрены на федеральном уровне

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Перестроить работу, но сохранить продуктивность в период пандемии бизнес может, считает депутат Тюменской областной думы, региональный координатор партпроекта "Единой России" "Локомотивы роста" Эдуард Омаров, сообщает пресс-служба облдумы.

Рассказывая о деятельности в условиях распространения коронавирусной инфекции, он подчеркнул, что за четыре месяца 2020 г. объем работы вырос в 1,5 раза, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

"Мы провели колоссальное количество встреч. Все это касается депутатской, партийной, общественной деятельности и системы образования. Напомню, региональное отделение партии "Единая Россия" организовало штаб по выработке мер для поддержания делового климата, правительство области - антикризисный штаб по борьбе с последствиями коронавируса, региональное отделение "Опоры России" - штаб помощи предпринимателям. Партия провела более 80 различных онлайн-мероприятий, где были задействованы более 12 тысяч человек",- подчеркнул парламентарий.

По словам законотворца, работа велась по нескольким направлениям: консультации предпринимателей, разработка предложения для правительства области и России, тесное сотрудничество с Госдумой. Были проведены международные онлайн-форумы, встречи с предпринимателями ближнего зарубежья.

"Безусловно, было шоковое состояние, однако, все понимали, что такие ситуации могут повториться, поэтому воспринимали это как своего рода подготовку к другим форматам жизни. Стоит отметить, в целом, нам удалось сохранить бизнес. Понятно, что некоторые предприятия закроются, а часть будут продолжать работать с большой долговой нагрузкой, но в большинстве своем мы сохранили весь бизнес. Это очень хороший посыл для развития экономики региона",- считает он.

Депутат акцентировал внимание на работе штаба, который организовало региональное отделение партии "Единая Россия", который возглавил секретарь отделения Андрей Артюхов. По мнению Эдуарда Омарова, штаб внес существенную лепту в сохранение делового климата Тюменской области.

"Мы выработали предложения, отправили их председателю партии и параллельно тремя направлениями комплексно взаимодействовали. То есть от региональной власти, от общественных организаций и от "Единой России" поступали инициативы в Госдуму, в правительство РФ. В итоге, они нашли отражение в действующих законах, направленных на поддержание делового климата. Напомню, были сокращены налоги по упрощенной системе налогообложения, мы внесли предложения по сокращению налогов на имущество в этот период, по сокращению социального налога, и еще много других важных предложений, которые правительство РФ поддержало. Благодаря нашим совместным действиям мы смогли сохранить экономику и создали задел на будущее",- резюмировал Эдуард Омаров.