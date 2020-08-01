В Тюменской области более 26 тысяч клиентов выбрали Сбербанк в качестве своего брокера

| Фото: data.nalog.ru | Фото: data.nalog.ru

Более 26 тыс. клиентов выбрали Сбербанк в качестве своего брокера на территории обслуживания Западно-Сибирского отделения Сбербанка. Более 90% клиентов открыли брокерский счет в режиме онлайн без посещения офиса банка.

По данным на 1 августа 2020 года общее число клиентов – физических лиц, зарегистрированных на Московской бирже, составляет более 5,6 млн человек, тогда как на 1 января 2020 года данный показатель составлял 3,9 млн человек. Свыше 1,8 млн брокерских счетов (32%) открыты в Сбербанке.

"Сбербанк является крупнейшим брокером на российском фондовом рынке, предоставляет инвестиционные услуги более 20 лет. По данным Московской биржи Сбербанк занимает лидирующие позиции по количеству зарегистрированных и активных клиентов. Росту интереса российских частных инвесторов к инвестиционным услугам способствуют развитие цифровых технологий и сервисы удаленной идентификации, внедренные на российском финансовом рынке и предоставляющие возможность открыть брокерский счет, не выходя из дома. Управлять своим брокерским счетом, совершать операции покупки-продажи финансовых инструментов, получать отчеты и аналитику можно через удобные цифровые сервисы", - прокомментировала заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка Анастасия Грецова.

Открыть брокерский счет клиенты банка могут через Сбербанк-онлайн. Там же можно пополнить счет и вывести с него денежные средства. С августа открытие брокерских счетов доступно в любом офисе по обслуживанию клиентов.

Для удобства инвесторов создано мобильное приложение "Сбербанк Инвестор", в котором опубликованы различные инвестиционные идеи. Например, для новичков представлены идеи по облигациям и Инвестиционным облигациям Сбербанка (ИОС), с защитой капитала и с потенциальной доходностью до 7-10% годовых. Для клиентов с более высоким профилем риска – это варианты инвестиций в российские акции с прогнозами и обзорами от команды профессиональных аналитиков Sberbank Investment Research.

С июля 2020 года Сбербанк представляет новый сервис для частных инвесторов – ежедневную аналитику на ресурсе www.dailydokhodchivo.ru и прогнозы от аналитиков Sberbank Investment Research. Новый формат доступен на информационной платформе "Инвестиции. Доходчиво" – проекте, который рассказывает об инвестиционных идеях, инструментах, лайфхаках для начинающих инвесторов и помогает разбираться в трендах и тонкостях инвестиционного рынка. Доступ к ежедневной профессиональной рыночной аналитике предоставляется на бесплатной основе для всех посетителей платформы.