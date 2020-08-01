Эксперты расскажут, какие проблемы вскрыла пандемия на рынке недвижимости

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Итогам работы строительной отрасли первого полугодия 2020 года и реализации национального проекта "Жилье и городская среда" посвятят заседание пресс-клуба "Неформат" на платформе Zoom 19 августа, начало в 14 часов, сообщает ГУС Тюменской области.

Для строительной отрасли полугодие было сложным. Строительство остановилось, а после возобновления пришлось соблюдать нормы санитарной безопасности и социальной дистанции. Часть застройщиков приостановила вывод на рынок новых проектов. Девелоперы осваивали и усиливали онлайн-продажи и дистанционные сделки. Покупательский спрос нестабилен.

Участники заседания узнают официальные данные Главного управления строительства Тюменской области о темпах развития строительной отрасли за первое полугодие 2020 года, объемах ввода объектов в эксплуатацию и планах. Аналитические компании поделятся информацией о состоянии рынка первичной недвижимости, колебаниях спроса и предложения, стоимости квадратного метра. Поднимут вопрос о новых девелоперских проектов в эпоху пандемии, развитии дистанционных продаж и регистраций сделок с жильем, ипотечного кредитования и государственной поддержки отрасли.

Участие в заседании примут представители ГУС Тюменской области, управления Росреестра, Тюменской кадастровой палаты, аналитических компаний Тюмени, Галереи застройщиков Тюмени, девелоперских компаний.

Ссылка на вход в конференцию будет отправлена всем зарегистрировавшимся участникам. Контакты для регистрации на мероприятие: 8-963-458-16-99, 746255@mail.ru, Анна Морозова.