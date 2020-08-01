В Тюменской области формируют "Десант здоровья"

| Фото: Спортивный заряд во Вконтакте | Фото: Спортивный заряд во Вконтакте

Проект "Десант здоровья" выиграл конкурс по предоставлению грантовой поддержки от регионального департамента по спорту, молодежной политике в мае 2020 года. В основе проекта – подготовка спортинструкторов для работы с трудовыми коллективами.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила секретарь Олимпийского совета Тюменской области Надежда Овчинникова.

Реализация проекта "Десант здоровья" началась, разработчики освоят грант в размере 300 тыс. рублей. Итоги подведут в ноябре на фестивале трудовых коллективов.

"В основе проекта - обучение спортинструкторов, которое пройдет онлайн на базе Тюменского колледжа социальных технологий. Сотрудники колледжа имеют лицензию на этот вид деятельности, он подготовят программу для инструкторов, проведут обучение. И выдадут сертификаты. Таких специалистов обученных будет десять. После обучения они начнут физкультурно-оздоровительную работу в своих коллективах", - рассказала она.

Производственные пятиминутки проведут инструкторы на работе, видеоотчеты представят в социальных сетях, направят организаторам проекта для оценки. Фестиваль трудовых коллективов - итоговое мероприятие "Десанта здоровья" - пройдет в форме квеста.

"В одном из парков города коллективы, участники нашего проекта будут приглашаться по очереди. Примерно по 10 человек. Устроим соревнование. Определим победителя и с учетом видеороликов, которые организации представят нам", - сказала она.

По словам секретаря регионального Олимпийского совета, тема занятий физкультурой на рабочих местах и дома актуальна, особенно сейчас, в период пандемии, когда некоторые трудятся из дома. А те организации, что вышли на работу, им не помешают физминутки. Главная цель же "Десанта здоровья", как заметила Надежда Овчинникова, мотивация трудовых коллективов на сдачу норм ГТО.

Узнать подробнее о проекте можно на сайте, по телефону: 8 (3452) 21-78-07 (доб. 106). Заявки на участие в "Десанте здоровья" с указанием ФИО представителя организации можно в свободной форме отправлять с почты предприятия на электронный адрес: info@olympic72.ru.

Анжела Лебедева