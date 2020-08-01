Систему водоснабжения ремонтируют в Исетском районе

Фото: Росводоканал Тюмень (архив) Фото: Росводоканал Тюмень (архив)

11 км. 760 метров сетей водоснабжения заменили в Исетском районе перед новым отопительным сезоном.

Ремонт прошел в семи населенных пунктах, все работы завершены в соответствии с графиком, сообщил заместитель главы по экономическим вопросам администрации Исетского района Кирилл Осокин.

Также заменены и введены в эксплуатацию две водонапорные башни. На еще трех работы продолжаются.

В пяти населенных пунктах реанимированы водозаборные скважины. Как пояснил Кирилл Осокин, со временем они заиливаются, снижается объем поставляемой воды. Чтобы сохранить его, скважинам нужна регулярная чистка и профилактическое обслуживание.

Евгения Шевцова