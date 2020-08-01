Тело одного из пропавших мальчиков найдено в реке Тобол

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Тело ребенка с признаками утопления нашли в реке Тобол неподалеку от с. Ярково 13 августа, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

По предварительным данным, 11 августа двое братьев пяти и семи лет с другими детьми гуляли вдоль берега реки Тобол возле с. Ярково. "Младший зашел в воду глубже и стал тонуть. Старший брат попытался его спасти, но оба ребенка скрылись под водой", — рассказали в ведомстве.

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Тело второго ребенка продолжают искать. Привлечены водолазы и сотрудники ГИМС.

Кроме того, следователи по факту гибели мальчика организовали процессуальную проверку. По ее результатам примут решение.