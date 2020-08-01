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Миллион мальков муксуна выпустили в реки Ямала

Общество, 18:16 14 августа 2020

dapk.yanao.ru | Фото: dapk.yanao.ru

Миллион мальков муксуна, последнюю партию в этом сезоне, выпустили в реку Собь 14 августа. Мальков выпускали непосредственно из цехов рыбоводного предприятия, сообщает правительство Ямала.

Сначала мальков поместили в накопительную емкость, а оттуда по рыбопроводу они отправлялись непосредственно в реку. После выпуска мальки скатятся для нагула в ее низовье, а с наступлением ледостава отправятся на зимовку в Обскую губу.

Отметим, что Собский завод завершит рыбоводный сезон в сентябре. В реку Таз планируется выпустить более 200 тыс. штук чира, подрощенных в садковой линии до навески более 10 грамм.

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# рыбоводство , Ямал

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