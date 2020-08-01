Воспитанная кошка ищет хозяина

| Фото: БФПЖ "Потеряшки" во ВКонтакте | Фото: БФПЖ "Потеряшки" во ВКонтакте

Трехлетняя кошка по кличке Фернанда нуждается в хозяевах. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в Благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Суперспокойная, осторожная, здоровая, никаких проблем у передержки с ней никогда не было.

С лотком тоже все отлично, с другими кошками ладит, собак боится. Гладить разрешает, но не навязывается сама. Воспитанная и идеальная кошка для тех, кто хотел бы видеть дома тихого питомца.

Фернанду нашли в декабре 2017 года на ул. Газовиков в Тюмени. Кошка стерилизована, привита, здорова и готова к переезду в новый дом. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Контакт для будущих хозяев - Юлия (8-906-822-23-68).

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.

Дарья Казакова