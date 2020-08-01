121 медаль принесли воспитанники клуба "Лидер" в копилку Тюменской области

| Фото: пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: пресс-служба Альянса СО НКО

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В шести соревнованиях в разных регионах России приняли участие воспитанники Клуба боевых искусств "Лидер", где ребят обучают тхэквондо. Они завоевали 121 медаль, из которых 60 золотых, 35 серебряных и 26 бронзовых. Об этом рассказал президент клуба и инструктор, чемпион мира среди юношей, мастер спорта Шамиль Бакиров, подводя итоги работы клуба в 2019-2020 учебном году.

Стартовал соревновательный сезон 19 октября 2019 года Тюмени на турнире "Первый шаг", где свои умения показали 19 воспитанников клуба различных возрастных групп и весовых категорий. По его итогам ребята завоевали 17 золотых, семь серебряных и восемь бронзовых медалей.

Следующим крупным состязанием для юных тюменских спортсменов стал турнир Siberia Open, который прошел 27 октября в Новосибирске. Из 700 атлетов из восьми регионов России команда "Лидера", представлявшая Тюменскую область, завоевала в копилку клуба 21 медаль (девять золотых, десять серебряных и две бронзовые).

В ноябре на чемпионате и первенстве России по тхэквондо в Одинцово трое тюменцев, Антон Хамадеев, Яромир Суворов и Алина Жлудова, получили золотые медали. Кроме этого, в копилке воспитанников клуба - две бронзы. Не остался без награды и тренер КБИ "Лидер". Шамиль Бакиров завоевал бронзовую медаль в категории черных поясов и прошел отбор в сборную России на 2020 год. 16 февраля 2020 года 13 спортсменов клуба приняли участие в Кубке Урала по тхэквондо МФТ. По его итогам на счету тюменцев шесть золотых, восемь серебряных, три бронзовых медали.

22 февраля на первенстве Тюмени по тхэквондо МФТ воспитанники клуба смогли завоевать уже 19 золотых, восемь серебряных и восемь бронзовых медалей. Последним в уходящем сезоне для КБИ "Лидер" стал межрегиональный турнир "Кубок Сибири", состоявшийся 14-15 марта в Омске. На мероприятии, собравшем 1 тыс. 700 участников, в составе сборной команды Тюменской области восемь воспитанников клуба принесли в копилку региона шесть золотых, две серебряных и три бронзовых медали.

Клуб боевых искусств "Лидер" проводит набор в секцию тхэквондо детей на следующий сезон. Набор ведется по двум возрастным категориям: от 4 до 6 лет и от 7 лет и старше. Адреса залов, где проводятся занятия: ул. Народная, 8/1, ул. Пермякова, 74/3 и Московский тракт, 134а. Записаться в клуб, а также задать вопросы тренеру можно в официальной группе или по телефону: 8-908-873-22-18.