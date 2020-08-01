Реестр НКО изменит ситуацию в третьем секторе в лучшую сторону, уверены в ОП РФ

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Проект правительства о реестре некоммерческих организаций обсудили в Общественной палате РФ.

Председатель комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке СО НКО Елена Тополева-Солдунова напомнила, что в период пандемии в Минэкономразвития создали два реестра некоммерческих организаций, претендующих на меры государственной поддержки, теперь эти реестры будут объединены в один. Общественница уточнила, что большая часть этих мер носила краткосрочный характер, но одна из них не ограничена сроками: речь идет о налоговом вычете для бизнеса, который жертвует средства НКО.

"Нам важно понять, кто будет получать эти меры поддержки, кто будет эту историю контролировать, каким образом мы будем уверены, что столь ценная и долгожданная мера никак и никем не будет скомпрометирована, как сделать, чтобы все подотчетные, прозрачные и общественно-полезные организации смогли ею воспользоваться, как эта история будет развиваться", — пояснила она.

Елена Тополева-Солдунова отметила, что до сих пор у СО НКО не было единой выверенной базы, как, например, у малого и среднего бизнеса, а такая база необходима.

Председатель комиссии ОП РФ по вопросам благотворительности и социальной работе Александр Ткаченко уверен, что формирование реестра — это решение, которое изменит ситуацию в секторе в лучшую сторону, сделает его более прозрачным и ускорит развитие некоммерческих, благотворительных и общественных организаций.

"Необходимо продумать программу информирования третьего сектора, сделать реестр понятным, доступным для маленьких, простых НКО, иначе они никогда не смогут воспользоваться этими льготами. Информирование НКО должно стать общей задачей для Общественной палаты РФ — я бы предложил включить вопрос разъяснения реестра в наши региональные мероприятия. Фонд президентских грантов мог бы включать эту тему в свои образовательные программы. Минэкономразвития должен выступить в роли координатора этой деятельности, как тот, кто этот реестр создает", — предложил он.

Начальник отдела по связям с государственными структурами фонда "Подари жизнь" Ольга Зенюкова отметила, что все ждут разъяснений ФНС России о том, как благотворители могут воспользоваться одной из самых важных мер поддержки — получить налоговый вычет в пределах 1% выручки и суммы пожертвований НКО, наиболее пострадавшим от распространения коронавируса.

"Очень важна и преемственность тех реестров, которые действуют сейчас, и того реестра, который будет создан. Юридические лица уже жертвуют, они получают право на льготы, надо, чтобы при создании нового реестра они это право не потеряли. Кроме того, хотелось бы, чтобы перечень оснований для исключения из реестра был исчерпывающим, сейчас он открыт, что вызывает определенные вопросы и риски. Также хотелось бы избежать возможных технических ошибок", — подчеркнула она.

Член комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке СО НКО Ольга Сидорова призвала обратить особое внимание на организации, которые оказывают общественно полезные услуги. "Поставщикам услуг, которые сейчас в форме НКО начнут работать, необходимо понести серьезные затраты, чтобы покупать средства защиты, дезинфекции, потому что, являясь поставщиком общественно полезных услуг, они их оказывают большому кругу людей. Мы так долго шли к тому, чтобы определить статус НКО-поставщиков, но при этом никаких приоритетов от государства они не получили", - выразила мнение общественница.

Заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности Владислав Корочкин обратился к представителям ФНС и Минэкономразвития с просьбой рассмотреть возможность учесть в рассматриваемом постановлении предприятия малого и среднего бизнеса, которые тоже оказывают помощь НКО. В условиях пандемии у большинства из них снизилась прибыль, но желание помогать осталось, логично поддержать их определенными льготами, цитируют эксперта в пресс-службе ОП РФ.