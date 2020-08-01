Жителям Тюменской области напомнили о важности детской вакцинации в период пандемии

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Все дети и подростки в возрасте от 6 месяцев до 18 лет должны быть привиты от гриппа. Об этом заявила главный специалист отдела развития медицинской помощи детям областного департамента здравоохранения Надежда Казакевич.

"У нас есть новая коронавирусная инфекция, и мы ожидаем появления гриппа и других вирусных инфекций. Непростая ситуация. Как только дети пойдут в детсады и школы, они друг другу могут подарить разные микроорганизмы, которые перенесутся взрослому поколению. Все дети и подростки должны быть привиты от гриппа, чтобы не заболеть и не принести инфекцию своим старшим родственникам", - подчеркнула она.

В Тюменская области все готово для начала вакцинации, регион ожидает федеральной поставки вакцины против гриппа в рамках подготовки к эпидемическому сезону. Сформированы графики выезда вакциномобилей, определены алгоритмы иммунизации взрослого и детского населения, в том числе в организованных коллективах.