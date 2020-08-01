Жители двух тюменских домов получили благоустроенный двор ко Дню области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Благоустроенный двор получили в день рождения области жители домов 15 и 15а по ул. Монтажников в Тюмени. Торжественная приемка работ состоялась 14 августа.

Работы на дворовой территории выполнялись в рамках программы, входящей в национальный проект "Жилье и городская среда". Об этом напомнил глава города Руслан Кухарук.

"Всего в 2020 году мы проводим благоустройство 52 дворовых территорий, - рассказал он. - На всех без исключения объектах применяется комплексный подход, но самое главное, это приемка непосредственно самими жильцами всех работ, выполненных в рамках проектной документации".

Количество и площадь парковочных мест, размер игровых площадок - все это определяли сами жители двух многоквартирных домов. В ходе работ был проведен ремонт наружного освещения, заменено оборудование спортивных, детских и хозяйственных площадок, восстановлено озеленение. Кроме того, обновились пандусы подъездов самих домов.

"Важно отметить, что оплата работ производится только после официальной приемки жильцами, это гарантирует, что люди будут радоваться обновленному двору еще много лет", - подчеркнул Руслан Кухарук.

Николай Ступников