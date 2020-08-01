81 год назад советские войска начали победное наступление у реки Халкин-Гол

| Фото: histrf.ru | Фото: histrf.ru

20 августа 1939 года японские войска понесли поражение на р. Халхин-Гол в Монголии в результате наступления советских солдатам.

В мае 1939 года японские войска вторглись на территорию союзной СССР Монгольской Народной Республики в районе р. Халхин-Гол. Это вторжение явилось составной частью японских планов захвата советского Дальнего Востока и Сибири, Китая и владений западных стран в районе Тихого океана. Императорская ставка готовила два варианта ведения войны: северный - против СССР и южный - против США, Великобритании и их союзников. Несмотря на предупреждение советского правительства, что СССР будет защищать республику как свою собственную территорию, японские войска, имея трехкратное превосходство в силах (около 40 тыс. человек, 130 танков, более 200 самолетов) 2 июля форсировали р. Халхин-Гол и вторглись на территорию Монголии, но после кровопролитных боев вынуждены были временно отступить. Наступление уже силами целой армии японцы готовились возобновить 24 августа, но советские войска упредили противника и сами 20 августа перешли в наступление силами созданной к тому времени 1-й армейской группы под командованием комкора Георгия Жукова.

Уступая в численности войск, первая армейская группа превосходила противника примерно вдвое по числу танков и самолетов. Монгольские войска возглавлял маршал Чойбалсан. Координация действий советских и монгольских войск возлагалась на фронтовую группу во главе с командармом 2-го ранга Григорием Штерном. Наступление было хорошо подготовлено и явилось неожиданным для противника. В результате шестидневных боев шестая японская армия была окружена и фактически уничтожена. Ее потери составили более 60 тыс. человек убитыми, ранеными и плененными, советских войск - 18 тыс. убитыми и ранеными. Особенно напряженными были воздушные бои, самые крупные к тому времени, в которых с обеих сторон участвовало до 800 самолетов. В итоге японские командование обратилось с просьбой о прекращении военных действий, 16 сентября 1939 года они были приостановлены.

События на Халхин-Голе имели важные международные последствия. Приоритет в японских планах получил южный вариант войны - против Великобритании и США. Советская дипломатия, умело действуя в сложившейся обстановке, добилась заключения на взаимовыгодных условиях пакта о нейтралитете с Японией. Пакт был подписан в Москве 13 апреля 1941 года, что позволило нашей стране избежать войны на два фронта.