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Новую парковку и тротуар обустроили в ишимской Серебрянке

Экономика, 13:09 18 августа 2020

пресс-служба администрации Ишима | Фото: пресс-служба администрации Ишима

Новая автомобильная парковка, 240-метровый тротуар и асфальтобетонное покрытие с подъездами к домам появились в ишимском микрорайоне Серебрянка, сообщает пресс-служба администрации города.

"Стараемся равномерно благоустраивать все микрорайоны города. В Серебрянке в прошлом году в рамках строительства второй очереди путепровода отремонтированы части улиц Иркутской, Путиловской и Чернышевского, введен в эксплуатацию банный комплекс, завершается строительство пятиэтажного жилого дома по улице Хабаровской", - рассказал глава Ишима Федор Шишкин.

Кроме того, на ул. Заводской требуется ремонт остановочных комплексов. В текущем году на остановках отремонтируют плиты, в 2021 – планируется установить на их месте новые павильоны при наличии финансирования.

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# благоустройство , Ишим , Федор Шишкин

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