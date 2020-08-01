Старт участникам "Стального характера" дадут в Абалаке

| Фото: Стальной характер во Вконтакте | Фото: Стальной характер во Вконтакте

Экстремальный забег "Стальной характер" пройдет на территории туристического комплекса "Абалак" 22 августа. К участию приглашают жителей Тюменской области, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Для спортсменов подготовят четыре трассы протяженностью 3, 5, 7 и 9 км с разными препятствиями, в том числе колючей проволокой, вертикальной стеной и другими.

Участники пройдут температурный контроль; в каждом старте будет не более 50 человек; все участники до и после забега должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию не менее 1,5 метров, обрабатывать руки санитайзерами. Организаторы будут использовать средства индивидуальной защиты.

Забег "Стальной характер" в Тобольске проходит при поддержке правительства Тюменской области и при содействии компании "СИБУР" в рамках программы социальных инвестиций "Формула хороших дел".