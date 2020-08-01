Участники проекта "Школа наставников" прокачают лидерские и творческие навыки

| Фото: мультицентр "Моя территория" (архив) | Фото: мультицентр "Моя территория" (архив)

Прокачать лидерские и творческие навыки могут участники проекта "Школа наставников" с 14 по 19 сентября. Зарегистрироваться можно до 7 сентября, сообщает мультицентр "Моя территория".

На образовательном онлайн-интенсиве тюменцы смогут пройти обучение, стать наставниками проектных команд. Участникам расскажут, с чего начинать проект, как проанализировать ситуацию и выделить проблему, как качественно пройти с командой сложный этап запуска и генерации идей, что такое HADI и CustDev. Также будет проработана архитектура решения и система деятельности на примере кейсов от компаний партнеров.

Принять участие в проекте могут педагоги и преподаватели, работники среднего профессионального и высшего образования, научные сотрудники, студенты, старшеклассники, представители инновационных компаний.

Цель проведения "Школы наставников" — массовая подготовка наставников проектных команд, которые способны сопровождать и развивать проекты от идеи до создания и коммерциализации технологических продуктов.

Зарегистрироваться можно по ссылке. Результаты отбора станут известны не позднее 9 сентября.