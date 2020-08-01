Туристические объекты Тюменской области готовы принимать отдыхающих

| Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Представители туристической сферы Тюменской области улучшили свой сервис и готовы принимать гостей, сообщает региональное Агентство туризма и продвижения.

Работа объектов туристической сферы возобновилась. Уже можно ездить на термальные источники, экскурсии, базы отдыха, посещать музеи, кинотеатры, уличные аттракционы, бани, организовывать туристические выезды и не только.

Здоровье посетителей - приоритет в работе туроператоров, поэтому в каждом учреждении соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы. Посетители допускаются строго без признаков заболеваний.

"Все ждали этого момента. За время вынужденного перерыва наши коллеги улучшили свой сервис – где-то провели ремонт, где-то изменили программу экскурсий или логистику маршрута, обновили инвентарь. Другими словами, делали все, чтобы турист на объектах в Тюменской области отдыхал с удовольствием", – рассказала директор Агентства туризма и продвижения региона Мария Трофимова.

Напомним, работа турсферы была приостановлена с 18 марта. С 1 июня возобновили прием туристов санатории с медицинской лицензией, с 22 июня открылись парки и набережная, летние веранды. С 25 июня начали работать торговые центры, с 3 июля — пляжи и термальные источники.