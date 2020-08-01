Открылась регистрация на форум "Российский Север"

| Фото: myrosmol.ru | Фото: myrosmol.ru

Стартовал прием заявок на VI Всероссийский "Форум молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России "Российский Север" и грантовый конкурс Росмолодежи. Мероприятие пройдет с 9 по 15 ноября в Мурманске и будет посвящен предстоящему председательству России в Арктическом Совете в 2021–2023 годах, сообщает Росмолодежь.

Участники форума разработают проекты по созданию постоянно действующих площадок поддержки молодежных инициатив, направленных на социально-экономическое развитие традиционных мест проживания и сохранение национальной культуры.

Кроме образовательной программы, для молодых людей пройдут интерактивные занятия, тренинги, мастер-классы и проектная деятельность.

При отборе участников учитывают анкетные данных и раскрытие темы эссе: "Что я готов сделать для развития территории проживания и повышения уровня жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации", прикрепляемого претендентами при регистрации на форум. Приоритет имеют представители молодежи КМНС.

Участники грантового конкурса Росмолодежи смогут получить до 1,5 млн рублей на поддержку социально значимых проектов по девяти направлениям.

Заявки принимаются до 23 часов 59 минут 3 ноября (по мск).

Подробнее здесь.