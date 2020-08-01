Учебный год в Тюменской области начнется с проверочных работ

Фото: департамент образования Тюменской области Фото: департамент образования Тюменской области

Всероссийские проверочные работы напишут школьники Тюменской области в середине сентября, сообщил заместитель губернатора, директор областного департамента образования Алексей Райдер.

"Согласно решению Рособрнадзора всероссийские проверочные работы перенесены с мая на сентябрь. Переживать не стоит: они пройдут не первого сентября, дети успеют подготовиться. Четвертая четверть прошла в расслабленном формате, поэтому сейчас нужно активизироваться и восполнить пробелы. Учеба – это тоже труд", - подчеркнул Алексей Райдер.

При этом школам рекомендовано ограничиться всероссийскими проверочными работами по заявленным предметам. Вводить дополнительные контрольные работы можно, если по этому предмету нет ВПР.

Ставить оценки за них не будут. "Цель проверочных работ – не определить отстающих, а понять, на что нужно обратить внимание в первую очередь, чтобы восполнить пробелы в знаниях", - заключил Алексей Райдер.

Евгения Шевцова