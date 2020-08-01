Определена дата начала юбилейного сезона Тюменского театра кукол
Открытие нового юбилейного театрального сезона в Тюменском театре кукол состоится 12 сентября. Артисты уже приступили к репетициям спектаклей малой формы, сообщает пресс-служба театра.
13 сентября юным горожанам и гостям города покажут спектакль "Как котёнок научился мяукать".
В ближайшее время стартует подготовка к премьере нового спектакля режиссера Натальи Явныч и художника Елены Волковой "Храбрый Юрка". В течение сезона зрителей ждут еще несколько премьер, но пока театр держит их в секрете.
Напомним, в Тюменской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Все учреждения культуры обязаны соблюдать правила Роспотребнадзора.