Определена дата начала юбилейного сезона Тюменского театра кукол

| Фото: Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Открытие нового юбилейного театрального сезона в Тюменском театре кукол состоится 12 сентября. Артисты уже приступили к репетициям спектаклей малой формы, сообщает пресс-служба театра.

13 сентября юным горожанам и гостям города покажут спектакль "Как котёнок научился мяукать".

В ближайшее время стартует подготовка к премьере нового спектакля режиссера Натальи Явныч и художника Елены Волковой "Храбрый Юрка". В течение сезона зрителей ждут еще несколько премьер, но пока театр держит их в секрете.

Напомним, в Тюменской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Все учреждения культуры обязаны соблюдать правила Роспотребнадзора.