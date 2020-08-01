В 150 ДТП с участием пешеходов виноваты водители, заявили инспекторы

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В 150 ДТП с участием пешеходов виноваты водители, при этом 70 дорожных происшествий случились из-за нарушения правил проезда пешеходных переходов, с начала 2020 года, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Пешеходы чаще всего нарушают ПДД, переходя проезжую часть вне пешеходных переходов, но в зоне их видимости. Таких ДТП зарегистрировано 51. В них погибли три человека. Еще 52 получили травмы.

“Трагическими последствиями заканчиваются наезды на пешеходов в темное время суток на загородных дорогах. С началом дождей и ранних осенних сумерек таких ДТП случается все больше и больше. На мокрой дороге водителям сложнее ночью разглядеть человека, находящегося на дороге, особенно, если он не использует световозвращающие приспособления и элементы”, — рассказали в ведомстве.

В 2020 году более 17 тыс. пешеходов оштрафованы и предупреждены за переход дороги вне пешеходных переходов, семь тыс. 700 водителей привлечены к ответственности за непредоставление пешеходам преимущества на “зебрах”.

Переход проезжей части пешеходами в наушниках, использование телефонов на дороге делают переход опаснее. Также люди должны понимать, что переходя улицу по пешеходному переходу, в том числе регулируемому, нужно убедиться, что все автомобилисты пропускают.

ГИБДД проводит точечные предупредительные мероприятия по обеспечению безопасности пешеходов в местах, где зафиксированы такие дорожные аварии. Информационную поддержку мероприятиям оказывают волонтеры, спортсмены, руководители органов власти, курсанты автошкол в каждом муниципальном образовании Тюменской области. В Тюмени пешеходов и водителей призвал к дорожной безопасности призер олимпийских игр по биатлону Евгений Гараничев.

Отметим, с начала 2020 года на дорогах региона произошло 279 ДТП с участием пешеходов. В них погибли 22 пешехода, еще 284 человека получили различные травмы. В 2019 году погибших пеших участников дорожного движения было меньше почти в два раза – 12 человек.