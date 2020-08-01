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Студенты и школьники получат скидку в пригородных поездах

Общество, 08:23 24 августа 2020

РЖД во ВКонтакте | Фото: РЖД во ВКонтакте

Сезонную скидку для школьников и студентов на проезд в пригородных поездах АО "Свердловская пригородная компания" получат школьники и студенты с 1 сентября.

На территории Тюменской, Свердловской, Челябинской областей, ХМАО-Югры и Республики Башкортостан размер скидки составит 50 %. Льгота действительна до 15 июня 2021 года при приобретении разовых билетов как на обычные электрички, так и электропоезда "Ласточка".

Для получения скидку необходимо иметь справку из школы с фотографией, студентам - билет с отметкой о продлении на соответствующий учебный год.

Оформить льготные проездные документы можно во всех пригородных кассах АО "СПК", а также онлайн - в мобильном приложении "Пригород". Продажа открывается за 10 суток до отправления поезда. Во время поездки пассажиру необходимо иметь при себе документ, подтверждающий льготу.

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# пригородные поезда , скидки , студенты , школьники

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