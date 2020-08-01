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Жителя Тюменского района подозревают в двойном убийстве

Происшествия, 17:50 20 августа 2020

УМВД России по Тюменской области Жителя Тюменского района подозревают в двойном убийстве | Фото: УМВД России по Тюменской области

Подозреваемый в убийстве женщины и ее сожителя задержан в Тюменском районе. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство", сообщает региональный следственный комитет.

По версии следствия, 18 августа 2020 года вечером 37-летний подозреваемый, вооруженный охотничьим ножом, приехал в с. Горьковка к бывшей возлюбленной. Между ними произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник ножом нанес удар в грудь сожителю женщины, а затем один удар ножом в живот бывшей подруге.

"Полученные ранения оказались смертельными для потерпевших, а подозреваемый скрылся", - говорят следователи.

Злоумышленник установлен и задержан. В настоящий момент решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

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# следствие , убийство

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