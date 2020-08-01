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Тюменские школьники могут претендовать на грант от Минкомсвязи РФ

Общество, 09:40 24 августа 2020

Фото: группа "Кванториум г. Тюмень" во ВКонтакте

Грантом в размере 125 тыс. рублей поддержит одаренных школьников Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Претендовать на него могут дети с российским гражданством, имеющие особые достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, а также включенные в государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности.

Заявиться на грант можно на Едином портале госуслуг с 1 сентября по 10 октября 2020 года. Для подачи заявления нужно иметь подтвержденную учетную запись. Оформить заявку может как сам школьник, так и его законные представители.

К электронному заявлению необходимо прикрепить скан-копии или фотографии справки с места учебы и документов, подтверждающих высокие достижения в профильных областях. В заявлении также нужно указать реквизиты расчетного счета, открытого в российской кредитной организации.

Решение по выплате гранта примут до 1 ноября 2020 года. Отметим, что предоставление грантов входит в федеральный проект "Кадры для цифровой экономики" нацпрограммы "Цифровая экономика".

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# грант , Минкомсвязи

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