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Юные уватские художники получат новое здание

Общество, 09:51 24 августа 2020

www.uvatregion.ru

Детский оздоровительный лагерь "Палитра" завершит летнюю кампанию в Уватском районе 25 августа. На одном из пленэров побывал глава Уватского района Сергей Путмин, сообщает администрация муниципалитета.

Путмин поддержал творчество ребят и обсудил с директором школы искусств открытие художественного отделения в правобережном Увате. Это возможно осуществить после реорганизации учебного процесса в связи с вводом новой школы. Помещения, которые освободятся в начальной школе, могут быть использованы, в том числе, и для проведения занятий художников.

"Каждый день мы устраиваем ребятам творческое путешествие по городам-героям, начиная с Севастополя и заканчивая Москвой. Символически семь городов, о которых мы решили рассказать, отражают семь красок", – говорит директор Детской школы искусств Ирина Никитенко.

На основе полученных знаний о городах Славы и событиях военных лет ребята попробуют воссоздать на листе свои впечатления. При этом рисовать будут нефтью, потому что ее цвет передает особое настроение. Дополнительно попробуют добавить акриловые краски и возможно, по словам директора ДШИ, получится вывести новый метод рисования.

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# Уват , художники

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