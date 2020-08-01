Врач: злоупотребление сном ведет к слабоумию

| Фото: life-secrets.ru | Фото: life-secrets.ru

Пожилым людям необходимо спать не меньше восьми и не больше девяти часов в сутки. Если они недосыпают, то страдает сердце, если злоупотребляют сном - высок риск получить слабоумие. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на кардиолога Владимира Хорошева.

Восемь часов – это оптимальное количество часов сна для среднестатистического человека. Считается, что за это время организм полностью восстанавливается И если в молодости недосып довольно легко компенсируется, то людям постарше обязательно нужно спать столько, сколько положено, это жизненно необходимо, объясняет эксперт.

"У тех, кто старше 55 лет и приближаются к 60 годам, должен быть определенный режим сна - не менее восьми часов в сутки. Если пожилые будут спать меньше, то их организм физически будет не успевать восстанавливать ресурсную базу, что скажется на работе всех органов. От этого будут страдать головной мозг, сердце, печень и желудок. Не надо забывать, что многие люди в возрасте злоупотребляют сном. Они говорят, что устали за свою жизнь и хотят поспать еще. Исследования показали, что сон больше 9, 10 или даже 11 часов повышает опасность атеросклеротического поражения головного мозга или энцефалопатии. Это заболевание приводит к когнитивным нарушениям головного мозга. В итоге это может привести к старческому слабоумию", – подчеркнул доктор Хорошев.