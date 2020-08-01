Спасатели напомнили грибникам о мерах предосторожности в лесу

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

О наиболее опасных для грибников местах и о правилах поведения в лесу напомнили сотрудники МЧС.

Они рассказали гражданам, что, собираясь за дикоросами, необходимо сообщить родным и близким, куда и по какому маршруту вы собрались идти. Обязательно нужно ознакомиться с прогнозом погоды и в случае ухудшения климатических условий, таких как шквалистый ветер, проливной дождь или гроза, воздержаться от похода. Мобильный телефон перед походом нужно обязательно зарядить на 100%, чтобы при необходимости в любой момент вызвать помощь по телефону 101 или 112.

Если поход предполагает трудный маршрут, сплавы по реке, пересечение горной или труднопроходимой местности, то лучше зарегистрировать туристскую группу на сайте МЧС, заполнив онлайн-заявку.

При походе в лес необходимо помнить и о клещах. В целях безопасности можно использовать специальные противоэнцефалитные костюмы. Если нет специальной одежды, то нужно одеваться так, чтобы была возможность провести быстрый осмотр для обнаружения прицепившихся к одежде паукообразных. Лучше, чтобы одежда была светлой и одного тона — на ней легче заметить клещей.

Спасатели также сообщают, что наибольшую опасность в лесу представляют болота. Нужно учитывать, что, двигаясь по болоту, силы тратятся быстрее, но скорость передвижения при этом крайне низкая. При передвижении по лесу в темное время суток риск попасть в трясину возрастает. Необходимо избегать любых участков болот, на которых нет деревьев и кустов.

"Большую опасность представляют места, где чувствуется, как почва ходит под ногами, и на поверхности видны расходящиеся волны. В качестве страховки найдите крепкую и легкую, не очень толстую палку. Она должна быть выше вас (на два-три метра) и не ломаться при ударе о землю. Двигайтесь без спешки, придерживаясь мест с кустарником, деревцами, кочками", - рекомендуют специалисты.