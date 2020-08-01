Российский триколор подняли на самую высокую точку моста Влюбленных

Фото Владимира Сбитнева Фото Владимира Сбитнева

15-метровый российский флаг установили на самой высокой точке на мосту Влюбленных в Тюмени. Акцию, посвященную празднованию Дня государственного флага Российской Федерации, организовали активисты "Молодой гвардии".

Это традиционная акция молодогвардейцев, в этом году ей не помешал даже проливной дождь. Мост Влюбленных считается одним из знаковых объектов в Тюмени и местом притяжения гостей. Флаг с него видно во многих районах города.

Также молодогвардейцы раздали на набережной более тысячи ленточек с российским триколором. Параллельно они рассказывали краткую историю российского флага и праздника. По словам руководителя регионального отделения "Молодой гвардии" Владимира Сбитнева, подобные мероприятия нужны даже в период пандемии, если не несут угрозы здоровью участников.

"Они призваны и помогают сплотить россиян, напомнить о величии нашей страны", - сказал он.

Евгения Шевцова