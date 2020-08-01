76 лет назад в ходе Великой Отечественной войны был освобожден Кишинев

| Фото: histrf.ru | Фото: histrf.ru

24 августа 1944 года от немецко - фашистских захватчиков был освобожден Кишинев в ходе Великой Отечественной войны.

К началу Ясско-Кишиневской операции войска второго Украинского и третьего Украинского фронтов находились на рубеже Красноильск, Пашкани, севернее Ясс, далее по Днестру до Черного моря, и занимали охватывающее положение по отношению к группировке противника. В районе Кицкани, южнее Тирасполя, советские войска удерживали важный плацдарм на правом берегу Днестра. Перед Украинскими фронтами оборонялась группа армий "Южная Украина" под командованием генерал-полковника Йоханнеса Фрисснера. Их поддерживал силы воздушного флота и румынские авиационные корпуса. Противник, используя гористый рельеф местности и многочисленные реки, создал мощную оборону с развитой системой инженерных сооружений.

Наступление обоих фронтов началось 20 августа. Развивая успех на внутреннем фронте окружения, 23 августа войска вышли в район Хуши и к переправам на р. Прут в районе Леушени и Леово. Оперативное окружение кишиневской группировки противника (18 дивизий) было завершено. В этот же день войска 46-й армии, форсировавшие накануне во взаимодействии с Дунайской военной флотилией Днестровский лиман, окружили при содействии флотилии третью румынскую армию, которая на следующий день прекратила сопротивление.

24 августа войска пятой ударной армии освободили столицу Молдавской ССР Кишинев. Завершился первый этап стратегической операции, в ходе которой было достигнуто окружение главных сил группы армий "Южная Украина".

На втором этапе Ясско-Кишиневской операции советское командование, выделив 34 дивизии на внутренний фронт для ликвидации окруженной группировки, использовало основные силы второго и третьего Украинских фронтов (более 50 дивизий) для развития успеха на внешнем фронте окружения, вглубь Румынии. К исходу 27 августа была ликвидирована окруженная восточнее р. Прут, а 29 августа – части, которым удалось переправиться через р. Прут юго-западнее Хуши. В то же время войска 2-го Украинского фронта, развивая успех в сторону Северной Трансильвании и на фокшанском направлении, 27 августа освободили Фокшаны, а 29 августа вышли к Плоешти.

Войска третьего Украинского фронта, наступая на юг по обоим берегам Дуная, отрезали пути отхода разбитым войскам противника к Бухаресту. Дунайская военная флотилия и Черноморский флот, содействуя наступлению сухопутных войск, обеспечивали переправы через Дунай, высаживали десанты, наносили удары морской авиацией.

К 30 августа были освобождены гг. Тулча, Галац, Констанца (главная военно-морская база Румынии), Сулина и другие.

Ясско-Кишиневская операция – одна из крупных и выдающихся по своему стратегическому и военно-политическому значению операций вооруженных сил СССР. В ее ходе за короткий срок полностью была разгромлена группа армий "Южная Украина", уничтожено 22 немецкие дивизии, разгромлены почти все румынские дивизии, находившиеся на фронте.

Советские потери в ходе были относительно невелики - 67 тыс. чел., из них 13 тыс. безвозвратные. За боевые отличия 126 соединениям и частям сухопутных войск и флота, участвовавшим в Ясско-Кишиневской операции, были присвоены почетные наименования Кишиневских, Ясских, Фокшанских, Рымницких, Констанцких и др.

Использована информация Российского военно-исторического общества