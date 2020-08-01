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Пять двоен родились в Ишиме и Ишимском районе с начала 2020 года

Общество, 18:02 29 августа 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Рождение пяти двоен зарегистрировали в Ишиме и Ишимском районе с января по июль 2020 года. Всего за это время родились 444 младенца.

По информации председателя комитета загс администрации Ишима Натальи Визе, самыми популярными именами стали для мальчиков Кирилл, Артем, Максим, Михаил, для девочек – Софья, Дарья, Ксения, Полина.

Среди редких имен прошлого года мужские Федор, Добрыня, Яромир, Клим. Женские – Инесса, Ведана, Земфира, Апполинария.

С января по июль зарегистрировано 218 браков и 212 разводов. Смертность составила 738 человек.

Напомним, в 2019 году за тот же период времени родились 473 человека, поженились 305 пар, развелись – 254 пары. Смертность составила 792 человека.

Инна Кондрашкина

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# ЗАГС , Ишим , Ишимский район , развод , рождаемость , смертность

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