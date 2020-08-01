Педагог тобольского технопарка "Кванториум" проходит обучение в Сколково

| Фото: детский технопарк "Кванториум-Тобольск" | Фото: детский технопарк "Кванториум-Тобольск"

Педагоги из Тобольска принимают участие в образовательных сессиях для наставников сети детских технопарков "Кванториум" в Сколково и Нижнем Новгороде.

По информации технопарка "Кванториум-Тобольск", участники обучения шлифуют свои навыки по направлениям "VR/AR-квантум" и "Математика". В инновационном центре "Сколково" собрались педагоги по математике, среди которых тоболячка Юлия Батуро. В первый день обучения научный сотрудник ИВМ РАН, СУНЦ МГУ Константин Авилов рассказал про математическое моделирование, показал важные шпаргалки в работе с Excel, поделился своим опытом преподавания. Участники сессии решали сложные задачи в Excel и делились опытом с другими наставниками.

Тобольский педагог VR/AR-квантума Антон Ахмедов находится в Нижнем Новгороде. В первый день прошла обзорная экскурсия по квантумам, обзор рабочего оборудования и реализованных проектов детей. Впереди мастер-классы от будущих наставников и отработка педагогических приемов в реальных или смоделированных ситуациях, работа в командах и презентация своих идей.

Образовательные сессии продлятся до 28 августа.