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На Ямале задержали укравшего ящик с пожертвованиями для детей-сирот

Происшествия, 13:14 25 августа 2020

пресс-служба УТ МВД России по УФО

Мужчину, укравшего ящик с пожертвованиями для детей-сирот, установленный в здании железнодорожного вокзала станции Коротчаево, задержали, его ждет суд, сообщает управление на транспорте МВД России по УФО.

Дознанием установлено, что 43-летний житель деревни Чемошур Республики Удмуртия в январе 2020 года освободился из мест заключения, где отбывал наказание в виде 15-ти лет лишения свободы за убийство. Также он привлекался к уголовной ответственности за совершение разбоя.

В п. Коротчаево приехал на вахту, но получить место работы ему не удалось. Тогда злоумышленник похитил ящик с пожертвованиями. Разбив короб, он спрятал денежные средства в карманах одежды.

Сотрудники транспортной полиции оперативно задержали похитителя, он не успел потратить деньги, и они были возвращены фонду помощи.

Материалы дела направлены в суд.

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# кража

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