На Ямале задержали укравшего ящик с пожертвованиями для детей-сирот
Мужчину, укравшего ящик с пожертвованиями для детей-сирот, установленный в здании железнодорожного вокзала станции Коротчаево, задержали, его ждет суд, сообщает управление на транспорте МВД России по УФО.
Дознанием установлено, что 43-летний житель деревни Чемошур Республики Удмуртия в январе 2020 года освободился из мест заключения, где отбывал наказание в виде 15-ти лет лишения свободы за убийство. Также он привлекался к уголовной ответственности за совершение разбоя.
В п. Коротчаево приехал на вахту, но получить место работы ему не удалось. Тогда злоумышленник похитил ящик с пожертвованиями. Разбив короб, он спрятал денежные средства в карманах одежды.
Сотрудники транспортной полиции оперативно задержали похитителя, он не успел потратить деньги, и они были возвращены фонду помощи.
Материалы дела направлены в суд.