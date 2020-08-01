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Тюменцы могут рассказать об изменениях в промышленности фотографиями

Общество, 13:25 25 августа 2020

minstroyrf.ru

Всероссийский "Челлендж #было_стало" запускают молодые инженеры ТЭК при поддержке Минэнерго России и Федерального агентства по делам молодежи с 30 августа по 6 сентября.

Участвовать могут работники топливно-энергетического комплекса, студенты, молодые ученые и другие желающие. Цель - продемонстрировать изменения в отрасли. Для участия нужно опубликовать в соцсетях фотографии и коллажи в формате "было-стало", отражающие модернизацию предприятий, изменения рабочих мест и условий труда, инновации в профессиональной подготовке, развитие технологий. Публикацию нужно сопроводить соответствующим хэштегом.

fondgkh.ru

Отметим, что акция направлена на поддержку и освещение изменений во всех отраслях экономики и промышленности России. По вопросам участия и поддержки акции можно написать на почту Molodezh.ForumRen@minenergo.gov.ru или обратиться по тел. 8 (495) 128-58-22.

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# ТЭК , челлендж

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